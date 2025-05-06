С территории Дона в Грузию направили более 1,8 тысяч голов сельскохозяйственных животных

Экспортеры из Ростовской области направили в Грузию более 38 тонн мясной продукции и более 1,8 тыс. сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 25 по 30 апреля 2025 года сотрудниками таможенной службы досмотрено и оформлено 13 партий продукции и сельскохозяйственных животных. Так, с территории региона экспорту в Грузию подлежали: партия говядины (16,7 т), партия свинины (20,3 т) и свиньи на убой (1816 голов).

В ходе проверки продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении: экспортируемые животные клинически здоровы. В части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявлено.

Мария Хоперская