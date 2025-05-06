Объем вкладов жителей Липецкой области вырос за год на 31%

По данным на 1 апреля 2025 года, на депозитах жителей Липецкой области — без учета счетов эскроу — находилось 206 млрд руб.: на 31% больше, чем год назад. 99% вкладчиков хранили сбережения в рублях. Такие данные опубликовало региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выгодные процентные ставки стимулируют жителей региона сберегать свои деньги. Вклады остаются самым простым, понятным и безопасным инструментом. Кроме того, повышается уровень защиты прав вкладчиков»,— объяснил изменения управляющий отделением Дмитрий Чебряков.

О том, сколько жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений за 2024 год, — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь