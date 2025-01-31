Жители Черноземья вложили 5,5 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

С января по декабрь 2024 года жители Черноземья вложили 5,5 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 179,4 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 1,56 млрд руб., заключив 46,7 тыс. договоров. В Белгородской области оформили 51 тыс. договоров объемом 1,54 млрд руб., в Курской — 22,6 тыс. на 716,5 млн руб., в Липецкой — 21,4 тыс. на 659,8 млн руб., а в Орловской — 21,8 тыс. на 607,1 млн руб. Меньше всего внесли жители Тамбовской области — 429,4 млн руб., оформив 15,8 тыс. договоров

В целом по стране, по данным ЦБ, в программе поучаствовали 2,9 млн человек, заключив договоры на 197 млрд руб. В ЦФО за год заключили 793,8 тыс. договоров на 33,2 млрд руб. По сумме взносов Воронежская область занимает третье место в округе вслед за Москвой и Московской областью.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее особенность — наличие государственного софинансирования в течение десяти лет. Максимальная сумма госдоплаты составляет 36 тыс. руб. в год. В программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2013 годах. Также ее участники могут оформить налоговый вычет. Средства, внесенные в программу, застрахованы на сумму до 2,8 млн руб., что вдвое больше страхового покрытия по вкладам.

Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединились уже 34 из 37 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

«Программа стимулирует создавать накопления на долгосрочные цели. Это вопрос финансовой культуры — делать крупные покупки не только за счет денег, которые вы берете в кредит, но и копить на них самим. Для многих оказалась привлекательна идея перевода в программу пенсионных накоплений, сформированных с 2002-го до 2014 года. В России в целом в течение прошлого года такой возможностью воспользовались уже более 441 тыс. человек. Кроме того, мы видим, что из месяца в месяц высокими темпами растет количество договоров, по которым в программу сделали от двух и более взносов»,— отметила заместитель управляющего воронежским отделением ЦБ Анна Сухова.

В конце декабря 2024 года ЦБ сообщал, что по итогам 11 месяцев почти 136 тыс. жителей Черноземья вложили 3,8 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений.

О том, как с мая менялись сбережения жителей макрорегиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Откладывай на завтра».

Егор Якимов