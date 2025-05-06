Пит Хегсет анонсировал массовые увольнения генералов и адмиралов США

Министр обороны США Пит Хегсет в рамках своей кампании по сокращению военных расходов решил снизить численность высшего командного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В служебной записке господин Хегсет заявил, что под сокращение попадут как минимум 20% генеральского и адмиральского состава армии США, 20% генералов Национальной гвардии и еще как минимум 10% генералов и адмиралов в рамках реорганизации Объединенного командования.

По данным Министерства обороны США, по состоянию на 31 марта 2025 года в вооруженных силах страны было 38 генералов и адмиралов. В их число входят председатель Объединенного комитета начальников штабов, начальник штаба сухопутных войск, начальник военно-морских операций и начальник штаба военно-воздушных сил, а также главы Африканского и Европейского командования вооруженных сил США и командования ВС США в Корее. Кто именно лишится своей должности, Пит Хегсет не уточнил.

О министре обороны США — в материале «В Пентагоне поселился замечательный Хегсет».

Кирилл Сарханянц