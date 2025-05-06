Цены на новостройки в Уфе за месяц выросли на 4,7%

По данным «Яндекс Недвижимость», в апреле в Уфе медианная цена кв. м в новостройках в апреле составила 169 тыс. руб., что на 4,7% выше мартовских показателей. Объем предложения увеличился на 0,8%. Средняя цена квартиры на первичном рынке достигла 7,9 млн руб. при средней площади 45,6 квадратных метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сданных новостроек, которые продаются напрямую от застройщика, цена за кв. м составила 177 тыс. руб. Средняя площадь таких квартир — 47,2 кв. м, а полная стоимость — около 10 млн руб.

В целом цены на первичное жилье в российских городах-миллионниках выросли на 1,1% по сравнению с мартом, достигнув 185 тыс. рублей за кв. м. В 13 из 16 крупных городов зафиксировано повышение цен.

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Олег Вахитов