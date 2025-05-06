Нижегородского экс-военкома Анвяра Хусиянова приговорили к пяти годам колонии

Нижегородский районный суд признал бывшего военного комиссара Советского Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяра Хусиянова виновным в получении взяток (ч.3 ст. 290 УК РФ) за освобождение призывников от военной службы. 62-летнего полковника приговорили к пяти годам колонии общего режима, 8 млн руб. штрафа и запрету занимать определенные должности на четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что 2021-2024 районный военком получил через посредника девять взяток в размере 100–150 тыс. руб. В своем последнем слове он просил суд принять искреннее раскаяние как свидетельство намерения исправиться. «Прошу дать мне возможность кровью искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции. При вынесении решения прошу учесть мои социально-возрастные критерии, заслуги перед страной, которые были сопряжены с риском здоровью и жизни в интересах Родины»,— высказался подсудимый.

Как писал «Ъ-Приволжье», защита обвиняемого просила учесть при определении наказания признание вины, помощь следствию, боевые награды и заслуги подсудимого. Его попытку сбежать из-под домашнего ареста на СВО адвокаты попросили не учитывать, утверждая, что таким образом Анвяр Хусиянов хотел «искупить вину перед Родиной».

Анастасия Титова