Не попавший на СВО экс-военком рассказал, что на взятки ремонтировал военкомат

Военная прокуратура попросила осудить на шесть лет заключения со штрафом в 9 млн руб. бывшего военного комиссара по Советскому и Нижегородскому районам Анвяра Хусиянова, обвиняемого в получении девяти взяток от призывников за освобождение их от срочной службы. Как писал «Ъ-Приволжье», полковник из-под домашнего ареста уехал в Волгоград, чтобы заключить военный контракт для участия добровольцем в зоне СВО. Однако его задержали и вернули обратно в Нижний Новгород, взяв под стражу, а контракт был расторгнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как объяснил Анвяр Хусиянов в суде, он семь лет прослужил в горячих точках — Нагорном Карабахе и Таджикистане, имеет ранение и награжден орденом Мужества. Поэтому он не скрывался от суда, как полагал прокурор, а хотел, чтобы его боевой опыт был востребован. «Я потомственный офицер, служение Родине для меня не пустой звук», — сообщил подсудимый. Из его выступления следовало, что, будучи комиссаром, он всегда выполнял план по призыву, а пять призывников, получивших военные билеты за деньги, все равно не проходили на срочную службу по здоровью. Бывший военком рассказал, что личной корысти у него не было: полученные взятки он потратил на ремонт кабинетов и коридоров военкомате и купил для учреждения бойлеры, так как средств на это выделялось.

Защита попросила учесть признание вины, помощь следствию, боевые награды и заслуги подсудимого. По словам адвоката Александра Быкова, Анвяр Хусиянов «оступился, но намеревался искупить вину перед Родиной». Поэтому он поехал в город-герой Волгоград, так как в Нижнем Новгороде никто бы не взял на себя ответственность, чтобы отправить его на СВО. Защита в прениях попросила не учитывать этот инцидент и не наказывать 62-летнего полковника реальным сроком за коррупцию, ограничившись штрафом. Приговор бывшему военкому суд вынесет в мае.

Иван Сергеев