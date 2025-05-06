МИД Китая назвал опубликованные ЦРУ видео «откровенной политической провокацией»

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали размещенные в аккаунтах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США призывы к гражданам КНР стать информаторами спецслужбы. Об этом сообщает агентство Reuters. В МИД КНР назвали видео «злобной клеветнической атакой» против Пекина и «откровенной политической провокацией».

«США не только злонамеренно очерняют Китай и нападают на него, но и открыто обманывают и склоняют китайских служащих работать на них, подвергая открытым нападкам в том числе китайских правительственных чиновников»,— заявил на брифинге официальный представитель МИДа Ли Цян.

Видеоролики на китайском языке были опубликованы на прошлой неделе в аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram, Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и X. На территории материкового Китая доступ к ним заблокирован. В одном из видео показан помощник высокопоставленного чиновника, разочарованный образом жизни своего начальника. Во втором героем выступает китайский чиновник, который опасается ареста со стороны спецслужб КНР.

В надписях, сопровождающих ролики, китайских чиновников просят связаться с ЦРУ в случае наличия у них данных, которые могут представлять ценность с точки зрения национальной безопасности. «Есть ли у вас доступ к какой-либо инсайдерской информации, касающейся высшего руководства Коммунистической партии Китая? Обладаете ли вы какой-либо информацией о политике в области национальной безопасности, торговли, иностранных дел или технологий? Пожалуйста, свяжитесь с нами»,— говорится под видео.

С 1 июля 2023 года в Китае вступили в силу поправки к закону о борьбе со шпионажем. За шпионаж законодательство КНР предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненно.

Анастасия Домбицкая