В рассылке банка ВТБ Петербургское УФАС нашло нарушения Закона о рекламе

Санкт-Петербургское УФАС признало, что сообщения рекламного характера от банка ВТБ нарушают соответствующий закон. Кредитной организации выдано предписание о прекращении нарушения.

В ведомство с жалобой на рассылку рекламы без согласия обратился заявитель. Согласно действующему законодательству, компании обязаны получить разрешение абонента, а в случае необходимости должны доказать, что пользователь выразил согласие.

Помимо этого, реклама кредитной организации не содержала сведений о лице, оказывающем данную услугу. Закон обязывает указывать наименование или имя лица, осуществляющего данную деятельность, если речь идет о банковских, страховых и иных финансовых услугах.

Действия ВТБ признали нарушением ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. Ведомство выдало предписание банку о прекращении выявленного нарушения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что назойливая реклама петербургской кофейни вынудила УФАС возбудить дело.

Татьяна Титаева