Назойливая реклама петербургской кофейни вынудила УФАС возбудить дело

Заведение сети ресторанов «DELMAR» «Кофейня № 1» попало в поле зрения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу из-за аудиорекламы. Ведомство возбудило дело в отношении владельцев.

Сотрудники УФАС получили заявление на кофейню. В обращении указано, что сведения о заведении распространяются через динамики около входной двери общепита. По Закону о рекламе такой метод продвижения не допускается.

Управление возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении владельцев кафе. Если вина кофейни будет доказана, материалы дела передадут для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (не соблюдение законодательства о рекламе).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «МегаФон» оштрафовали на 500 тыс. рублей в Петербурге за ненадлежащую рекламу.

Татьяна Титаева