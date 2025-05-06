Из-за закрытия аэропорта Казани задержано 9 рейсов на вылет и прилет, следует из данных электронного табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 9 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 9 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения в аэропорту действуют с 05:40. Из-за этого в Казани задержали вылет самолетов в Москву, Усинск, Стамбул, Екатеринбург, Челябинск. Время задержки варьируется составляет 1 до 4 часов. Позже в Казань также прибудут рейсы из Москвы, Челябинска, Душанбе, Иркутска.

В Нижнекамске из-за закрытия аэропорта также на 3 часа задержан рейс из Москвы.

Дарья Сайфиева