Аэропорты Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу

Четыре российских аэропорта с 6:06 по мск возобновили прием и отправку рейсов. Ограничения в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля действовали два часа, в аэропорту Калуги — пять часов, следует из данных Росавиации. За этот период на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Ярославль.

Подобные ограничения, как правило, вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. Сегодня ночью, 6 мая, также приостанавливали работу московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они уже возобновили отправку рейсов. На подлете к Москве было уничтожено 19 беспилотников.