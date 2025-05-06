Собянин: отражена атака 6 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на столицу. Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале. На месте падения дронов работают спецслужбы.

Уточняется, что один из БПЛА упал в районе Каширского шоссе. По предварительным данным мэра, серьёзных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности полетов ввели временные ограничения сразу в трех аэропортах — в московских Домодедово и Внуково, а также в подмосковном Жуковском. Меры действуют с 00:57 мск.

Обновление от 1:53. Силы ПВО отразили атаку еще одного дрона, летевшего в сторону столицы.