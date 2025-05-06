Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском

Временные ограничения сразу в трех аэропортах ввели для обеспечения безопасности полетов — в московских Домодедово и Внуково, а также в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы. Меры действуют с 00:57 мск.

Ранее, в ночь на 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти БПЛА, летевших на Москву. Сообщается, что на месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

Обновление от 1:37. Ограничения также ввели в аэропорту Калуги. Мера действует с 1:14.