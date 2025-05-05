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Коммерсантъ FM
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В Курской области три человека погибли в результате атаки дронов ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вблизи села Щеголёк в Беловском районе украинский FPV-дрон атаковал автомобиль Lada Largus. В нем было пятеро сотрудников агрохолдинга «Молочник». В результате погибли две женщины. Одного мужчину и двух женщин госпитализировали с ушибами.

Также беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Званном Глушковского района. В результате погиб водитель — 53-летний мужчина, рассказал господин Хинштейн в Telegram.

В Курской области с 6 августа 2024 года шли бои с ВСУ. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального масштаба, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении области от ВСУ.

О жизни курского приграничья в оккупации — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Фотогалерея

Освобожденное курское приграничье

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Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Осколки ракеты «Ураган»

Осколки ракеты «Ураган»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники СКР с осколком ракеты

Сотрудники СКР с осколком ракеты

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Поврежденная фасадная панель

Поврежденная фасадная панель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

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Двор школы в Рыльске

Двор школы в Рыльске

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Сгоревшая военная техника

Сгоревшая военная техника

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Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

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Патрулирование улиц

Патрулирование улиц

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Российские военнослужащие в Судже

Российские военнослужащие в Судже

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Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

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Разбитый танк в Суджанском районе

Разбитый танк в Суджанском районе

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Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

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Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

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Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

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Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

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Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Осколки ракеты «Ураган»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники СКР с осколком ракеты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная фасадная панель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор школы в Рыльске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Патрулирование улиц

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в Судже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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