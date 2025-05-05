В Курской области три человека погибли в результате атаки дронов ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вблизи села Щеголёк в Беловском районе украинский FPV-дрон атаковал автомобиль Lada Largus. В нем было пятеро сотрудников агрохолдинга «Молочник». В результате погибли две женщины. Одного мужчину и двух женщин госпитализировали с ушибами.

Также беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Званном Глушковского района. В результате погиб водитель — 53-летний мужчина, рассказал господин Хинштейн в Telegram.

В Курской области с 6 августа 2024 года шли бои с ВСУ. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального масштаба, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении области от ВСУ.

О жизни курского приграничья в оккупации — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».