Владельца российской франшизы Pandora признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Панклуб», которое владеет франшизой ювелирного дома Pandora в России. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка.

Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из Межрегионального центра арбитражных управляющих. Отчет назначен на 1 октября.

С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной». В 2022 году Pandora объявила о приостановке деловых отношений с Россией. В мае 2024-го Сбербанк подал два иска к Panclub Enterprises Limited и ГК «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Панклуб" взыскивает долги».