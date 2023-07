«Панклуб» взыскивает долги

«Панклуб», управляющий бывшими магазинами ювелирного ритейлера Pandora в России, пытается через московский арбитражный суд взыскать 8,84 млрд руб. со своего единственного акционера — кипрской Panclub Enterprises Ltd, подконтрольной «Сберу». Такую сумму материнская компания задолжала российской структуре, купив у нее дебиторскую задолженность в 2018 году. Возможность выплат осложнилась ограничениями, введенными после начала военных действий РФ на Украине. Юристы полагают, что судебное разбирательство призвано защитить кипрских сотрудников, обойти ограничения и создать формальную базу для получения средств, например, через дружественные РФ юрисдикции.

Подконтрольное Сбербанку АО «Панклуб», развивающее в РФ магазины Panclub (ранее Pandora), в середине июня подала в Арбитражный суд Москвы иск на 8,84 млрд руб. к своему акционеру, кипрской Panclub Enterprises Ltd, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. В «Панклуб» и Сбербанке на запросы “Ъ” не ответили.

АО «Панклуб» — официальный дистрибутор ювелирного бренда Pandora на российском рынке. Весной 2022 года из-за военных действий РФ на Украине Pandora объявила о приостановке деловых отношений с Россией, магазины сети были ребрендированы в Panclub и стали мультибрендовыми (см. “Ъ” от 14 апреля). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Панклуба» за 2022 год снизилась на 35%, до 3 млрд руб., чистая прибыль составила 241 млн руб. против убытка годом ранее. На конец 2022 года работало 94 магазина сети.

Как обнаружил “Ъ” в отчетности «Панклуба», в 2014 году компания выдала заем на 8 млрд руб. своему тогдашнему акционеру — Trellas Enterprises Ltd, которая на тот момент была головной структурой сети «Связной». В 2015 году владельцем «Панклуба» стала кипрская Panclub Enterprises Ltd, принадлежащая Сбербанку через «Сбербанк Инвестиции». В 2018 году «Панклуб» за 8,84 млрд руб. уступил право требовать возврата займа с Trellas текущему владельцу сети — Panclub Enterprises Ltd.

В 2020 году стороны отложили срок выплат до 2028 года, но в апреле 2022 года согласовали новую дату — до 31 июля 2022 года. Сделать это в указанный срок Panclub Enterprises не смогла, так как крупнейшие российские банки были отключены от системы SWIFT, корреспондентские соглашения между подсанкционными российскими и западными банками заморожены, говорится в отчетности «Панклуба». Санкционный регламент Евросоюза обязывает все компании в ЕС прекратить сообщения с теми организациями, которые попали под блокирующие санкции. Сбербанк оказался под ними в июле 2022 года.

Решение «Панклуба» обратиться именно в российский суд для взыскания задолженности с акционера может быть обусловлено потенциально более высокой оценкой шансов на удовлетворение иска по сравнению с рассмотрением спора в суде в ЕС, считает руководитель группы международных проектов юридической фирмы Vegas Lex Наталия Абцешко. Кроме того, взыскание денег через российский суд может быть легальным способом получить деньги от материнской компании на Кипре в условиях ограничения трансакций, предполагают юристы.

Согласно открытым данным, директорами Panclub Entertainment Ltd являются граждане Кипра. Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова допускает, что кипрские директора из-за рисков попасть под санкции ЕС могли отказаться подписывать документы для перечисления денег в Россию в пользу структуры Сбербанка.

Если же российский суд вынесет решение о взыскании займа с ответчика в пользу АО «Панклуб», то его можно исполнить принудительно, полагает госпожа Орлова, то есть судебное взыскание долга может позволить получить деньги и избежать нарушения санкций ЕС со стороны директоров Panclub Entertainment Ltd. Однако, обращает внимание руководитель практики «правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, решение российского суда не является безусловным основанием для перечисления денежных средств. По словам Екатерины Орловой, это возможно, если у кипрской компании имеются средства на счетах в банках РФ или дружественных России юрисдикций.

