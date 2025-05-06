Превышение скорости стало самым частым нарушением на дорогах Москвы

Превышение скорости на 20–40 км/ч стало у московских водителей самым частым нарушением ПДД, зафиксированныv дорожными камерами. Второе место в рейтинге наиболее популярных нарушений заняло пересечение сплошной линии разметки, третье — движение прямо в нарушение требований знаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Центр организации дорожного движения Москвы представил статистику о дорожных нарушениях с января по апрель 2025 года по запросу «Ъ». В пятерку наиболее частых также вошли пересечение разметки острова и движение по полосе для общественного транспорта.

Общее количество зафиксированных нарушений ПДД за четыре месяца 2025-го увеличилось на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего с января по апрель в столице выявили 10,1 млн дорожных нарушений.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Камеры просят пристегнуться».