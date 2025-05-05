«Зенит» повел в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете со счетом 106:79 обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в стартовом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ до четырех побед.

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«Зенит» лидировал с первой до последней минуты матча. Самым результативным игроком встречи стал форвард петербуржцев Дуэйн Бэйкон, набравший 33 очка. Его одноклубник разыгрывающий Трент Фрейзер записал на свой счет 24 очка. У проигравшей команды самым продуктивным игроком с 17 очками стал разыгрывающий Патрик Миллер.

Команды встречаются в play-off Единой лиги ВТБ второй год подряд. В прошлом сезоне «Зенит» со счетом 3:1 одолел «Локомотив-Кубань» в серии за третье место.

Серия продолжится 7 мая в Санкт-Петербурге. 6 мая московский ЦСКА откроет другой полуфинал домашней игрой против казанского УНИКСа.

Роман Левищев