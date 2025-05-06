Signal возглавил топ-5 самых безопасных мессенджеров

Специалисты по кибербезопасности из Artezio (входит в ГК «Ланит») составили рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 года. Лидером стал Signal, а Telegram, ранее занимавший пятое место, выбыл из списка из-за изменений в политике конфиденциальности, сообщили «Ъ» в компании.

Вокруг мессенджера Signal за последние несколько месяцев произошло два крупных скандала. В чат с чиновниками Белого дома, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам, по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic. Позднее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет делился засекреченными военными планами в личном чате со своей женой и братом.

В топ-5 также вошли французский Olvid, швейцарский Threema, децентрализованный Element и австралийский Session. Telegram не попал в рейтинг из-за отсутствия сквозного шифрования по умолчанию и сотрудничества с правоохранительными органами разных стран. Signal, заблокированный в России, сохранил первое место благодаря открытому коду и инновационной системе защиты данных.

Эксперты отмечают рост спроса на приватные мессенджеры: пользователи массово переходят на альтернативные платформы из-за ужесточения политики крупных игроков.

Подробнее об этом — в материале «Разговоры о безопасности».