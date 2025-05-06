«Балтика» планирует выйти на рынок снеков

Пивоваренная компания «Балтика» (второй по объемам производитель пива в России) рассматривает возможность приобретения готового бизнеса по производству снеков, сообщили «Ъ» два источника на рынке. В компании отказались от комментариев.

Эксперты связывают интерес «Балтики» к снекам с их стабильным спросом и возможностью продвижения пивных брендов. «У компании уже есть сильная дистрибуция, что упростит выход на полки»,— отмечает Алексей Поповичев из «Русбренда».

По данным «Нильсена», в первом квартале 2025 года продажи соленых закусок выросли на 13,7% несмотря на снижение спроса на чипсы (–1,1%). Ранее снеки под пивными брендами выпускали сторонние производители, но после перехода активов к международным компаниям эта практика прекратилась, напоминает совладелец SVAM Group Игорь Хавский.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пивовары наломали сухарей».