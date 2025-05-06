Цены на картофель в России выросли в 2,8 раза из-за дефицита

Оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась на 85%, достигнув рекордных 46,3–51,1 руб. за кг, сообщают участники рынка. Потребительские цены за год выросли в 2,8 раза — до 85,4 руб. за кг, следует из данных Росстата.

Причина — падение урожая на 11,9% в 2024 году из-за плохой погоды и сокращения посевных площадей на 10,8%. Дефицит вынуждает ритейлеров продавать картофель ниже закупочной цены, а переработчиков — увеличивать долю импорта.

Весной до 40% картофеля в магазинах — из Египта, Пакистана и Китая. В Минсельхозе рассматривают увеличение беспошлинной квоты на ввоз до 300 тыс. т. Потребители могут переключиться на гречку, подешевевшую на 6,6%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цены на картофель собирают урожай».