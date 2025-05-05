Отсрочка по-английски

Как стало известно “Ъ”, Лондонский суд разрешил России пока не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании $207,8 млн в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю им энергоактивов на полуострове. Отсрочка дана до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ. Разбирательство в апелляции может продлиться от полутора до четырех с половиной лет, причем, по мнению английского суда, у России есть шансы на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбирательство по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» в голландской апелляции может затянуться на несколько лет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Разбирательство по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» в голландской апелляции может затянуться на несколько лет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Высокий суд Лондона 2 мая вынес решение (есть у “Ъ”) по ходатайству России, согласившись приостановить исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго». ДТЭК входит в инвестиционную группу SCM, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову (признан в РФ участником экстремистского объединения). В 2015 году, после присоединения Крыма к России, активы ДТЭК были национализированы. ДТЭК посчитала это незаконной экспроприацией и инициировала международный арбитраж в Гааге, потребовав взыскать с РФ компенсацию за изъятие энергоактивов.

Истец ссылался на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной.

Россия возражала, что положения договора неприменимы к Крыму, поскольку есть территориальный спор о его статусе, что инвестиции должны быть осуществлены активными действиями после 1 января 1992 года и соответствовать ряду требований (активность, трансграничность и соблюдение местного законодательства), которые не выполнены. 1 ноября 2023 года Гаагский арбитраж взыскал с России $207,8 млн компенсации и проценты до момента фактической выплаты. После чего ДТЭК обратилась в ряд стран за исполнением этого решения, и 15 ноября 2023 года английский суд выдал приказ о принудительном исполнении.

Ответчик сейчас пытается аннулировать постановление арбитража со ссылкой на отсутствие юрисдикции у Гаагского трибунала: 1 февраля 2024 года подана жалоба в Апелляционный суд Гааги. А в октябре 2024 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона, попросив отменить приказ об исполнении или хотя бы приостановить его исполнение до окончательного решения голландских госсудов по вопросу об аннулировании постановления трибунала. ДТЭК, в свою очередь, просила отклонить ходатайство, а в случае согласия на отсрочку обязать российскую сторону внести требуемую сумму на счет суда в качестве финансовой гарантии. По оценкам сторон, разбирательство в голландской апелляции займет от полутора до четырех с половиной лет.

2 мая Высокий суд Лондона согласился приостановить исполнение постановления арбитража до вынесения решения Апелляционным судом Гааги. Иначе есть риск вынесения противоречащих судебных решений — в случае исполнения арбитражного решения в Великобритании при его последующем аннулировании голландской апелляцией.

При этом английский суд счел слабым аргумент о нераспространении на Крым договора РФ с Украиной, но по двум другим (об активных и трансграничных инвестициях) отметил «реальную перспективу успеха».

Вместе с тем судья признал риски причинения ущерба истцу в случае длительной задержки разбирательства, поэтому ограничил отсрочку исполнения датой решения апелляции, а не окончательного исхода тяжбы после прохождения всех судебных инстанций в Нидерландах. При этом английский суд не счел себя вправе обуславливать предоставление отсрочки внесением денег на депозит.

Государство — надежный должник

Гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что в спорах инвесторов против государств обычно не принимаются такие меры, как обязывание страны-ответчика предоставить финансовые гарантии в виде внесения денег на депозит суда. Партнер АБ NSP Илья Рачков объясняет это тем, что в отличие от частного лица государство не может ликвидироваться или обанкротиться. Для обеспечения исполнения в таких делах, по словам госпожи Барабаш, чаще применяется арест активов ответчика либо средств третьих лиц, предназначенных ответчику (будущие платежи по контрактам).

Илья Рачков указывает, что английский суд применил в этом деле тот же тест, что применялся ранее британскими судами в деле экс-акционеров ЮКОСа против РФ. Речь о том, что до исполнения решения арбитража его должен оценить компетентный суд (здесь госсуд Нидерландов) на предмет отмены по заявлению ответчика.

По словам господина Рачкова, приостановление решений международных инвестарбитражей — нормальная практика, тем более что «государство является надежным должником, а возможные финансовые потери истца компенсируются процентами на сумму долга».

В случае же немедленного взыскания крупной суммы с государства и последующей отмены решения инвестарбитража возврат средств государству будет крайне затруднительным или невозможным, поясняет Илья Рачков.

Управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский полагает, что у России есть шансы на отмену постановления арбитража в апелляции, если она докажет отсутствие компетенции Гаагского трибунала по любому из трех заявленных оснований. Впрочем, он оценивает эти шансы как небольшие, а послабления со стороны английского суда считает «скорее реверансом Апелляционному суду Гааги, а не России». На практике решения инвестарбитража аннулируются крайне редко, указывает Илья Рачков. России удавалось в ряде случаев добиться такой отмены (например, дело RosInvestCo против РФ), уточняет юрист, но по связанным с Крымом делам отмен не было.

Диана Лисунова, Анна Занина