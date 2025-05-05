ТАСС: депутата Азербайджана не пустили в РФ из-за русофобских высказываний

Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили в Россию из-за нескольких высказываний «антироссийской и русофобской направленности». Об этом сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, меры в отношении депутата носят персональный характер и не влияют на российско-азербайджанские отношения.

«Россия не является сторонником практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами. Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают правильным урегулировать подобного рода вопросы по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий через СМИ»,— сообщил источник ТАСС.

Азер Бадамов входил в состав азербайджанской делегации, летевшей из Москвы в Астрахань для участия в мероприятиях, посвященных годовщине дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Господина Бадамова задержали в столичном аэропорту и сообщили, что ему запрещен въезд в РФ. МИД Азербайджана назвал случившееся «недружественным шагом» и призвал Россию разъяснить ситуацию.

Лусине Баласян