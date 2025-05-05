США ликвидируют межведомственную структуру по борьбе с наркокартелями

Министерство юстиции США распорядилось ликвидировать Межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков, которая действовала в США со времен Рональда Рейгана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и внутренние документы. При этом в опубликованном проекте федерального бюджета решение о ликвидации группы не фигурирует.

Как сообщает Bloomberg, в служебной записке бюджетного управления министерства от 28 апреля говорится, что финансирование структуры в проекте федерального бюджета на 2026 год будет обнулено. Все операции должны быть завершены до конца 2025 года, сообщается во внутренней документации.

Организация, известная как Organized Crime Drug Enforcement Task Force, была создана при президенте Рональде Рейгане в 1982 году. Участие в курируемых ею операциях принимают федеральные прокуроры и тысячи сотрудников правоохранительных ведомств. По данным Счетной палаты США, за последние два года при содействии структуры у транснациональных преступных группировок было изъято более $2 млрд.

2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета на 2026 год. Он подразумевает увеличение военных расходов на 13% наряду с сокращением затрат на образование, жилье и медицинские исследования.

Подробнее о финансовых планах Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Оборонное предприятие».

Анастасия Домбицкая