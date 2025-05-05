Количество детей в Японии упало до рекордно низкого уровня

Как следует из отчета Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, на начало апреля в стране было 13,66 млн детей в возрасте младше 15 лет. Это на 350 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом и рекордно низкий показатель за все время ведения статистики, то есть с 1950 года.

Детское население страны сокращается уже 44 года подряд. Сейчас дети составляют всего лишь 11,1% населения Японии. Для сравнения, в 1950 году этот показатель составлял 35,4%, а в 1970 году все еще был на уровне 23,9%. С 1975 года доля детского населения непрерывно падает.

Министерство указывает, что мальчиков до 15 лет — 6,99 млн, а девочек — 6,66 млн. Больше всего детей в возрастной группе 12–14 лет — 3,14 млн, или 2,5% от всего населения. Меньше всего малышей в возрасте до 2 лет — 2,22 млн, или 1,8% населения страны.

Япония, как и многие страны Азии, включая Китай и Южную Корею, переживают кризис рождаемости, и коэффициент фертильности, или показатель того, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, у нее остается в последние годы на уровне 1,3. В то время как для поддержания численности населения он должен находиться на уровне 2,1. В 2024 году число смертей в Японии — 1,62 млн — более чем вдвое превысило число рождений.

Алена Миклашевская