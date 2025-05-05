Кубу и Петербург может связать прямое авиасообщение

Варианты для организации прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной рассматриваются Кубой. О возможном запуске самолетов между городами заявил президент государства Мигель Диас-Канель Бермудес, передает РИА Новости.

Вопрос обмена в туристической сфере обсудили в ходе встречи губернатора Северной столицы Александра Беглова с главой страны Латинской Америки. Государство заинтересовано в туристах из Петербурга, отметил Мигель Диас-Канель Бермудес. Варианты для установления прямого авиасообщения рассматриваются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. В Пулково его встретил господин Беглов.

Татьяна Титаева