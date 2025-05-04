Президент Кубы прилетел в Санкт-Петербург

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию, сообщила его администрация. В аэропорту Пулково главу государства встретил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигель Диас-Канель

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Мигель Диас-Канель

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

«Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург, это его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой»,— сообщила администрация президента Кубы в соцсети X.

Александр Беглов отметил символичность начала визита президента Кубы именно в Санкт-Петербурге. «Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В Санкт-Петербурге Мигель Диас-Канель обсудит с Александром Бегловым двустороннее сотрудничество, в том числе в экономике, культуре и образовании. Президент Кубы также примет участие в мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами. В Москве Мигель Диас-Канель посетит парад на Красной площади в честь Дня Победы.