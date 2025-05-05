Спорткомплекс в Белгороде построит местный «Недвижстрой» за 250 млн рублей

Подряд на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в проезде Автомобилистов в Белгороде получило местное ООО «Недвижстрой» Людмилы Алексеевой и Максима Тишкина. Компания была единственным участником аукциона, с ней заключили контракт по начальной цене в 250 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На земельном участке площадью 9,5 тыс. кв. м планируется строительство двухэтажного спорткомплекса. Предполагается, что единовременная пропускная способность здания составит 900 человек, а общая площадь — 2,5 тыс. кв. м. В ФОКе оборудуют площадки для мини-футбола, баскетбола и лапты, залы единоборств и гиревого спорта, стрелковый тир для лука, полосу препятствий под открытым небом.

Работы по контракту нужно выполнить в два этапа до 30 ноября 2026 года: на первом требуется провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы. Он оценен в 11,3 млн руб. На втором этапе осуществляется возведение объекта и ввод в эксплуатацию — за 238,6 млн руб.

В конце февраля «Недвижстрой» получил подряд на четвертый этап строительства бассейна в белгородском Губкине за 429,7 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Недвижстрой» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Артем Алексеев. Владеют компанией в равных долях Людмила Алексеева и Максим Тишкин. В 2024 году выручка общества составила 400 млн руб., а чистая прибыль — 12 млн руб.

Егор Якимов