Генерал Речицкий оставляет пост начальника ГУ МВД по Красноярскому краю

60-летний генерал-лейтенант Александр Речицкий, занимавший с середины декабря 2016 года должность начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, переводится к новому месту службы. Эту информацию подтвердили в региональном полицейском главке, отметив, что генерал уже попрощался с коллективом управления. О новом месте работы высокопоставленного полицейского не сообщается. О том, кто займет вакантное место руководителя полиции края, не известно.

Александр Речицкий родился в Сахалинской области. В 1999 году окончил Академию Управления МВД РФ по специальности «Организация правоохранительной деятельности». Службу в органах начал в 1985 году обычным милиционером. В 2007 году он возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью, затем Центр по противодействию экстремизму ГУВД по Волгоградской области. С 2011 по 2016 годы являлся министром внутренних дел Адыгеи. В 2012 году указом президента Александру Речицкому было присвоено звание генерал-майора, в 2018 году — звание генерал-лейтенанта.

Илья Николаев, Александра Стрелкова