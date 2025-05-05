INSA: большинство немцев недовольны работой Шольца

Работой уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца недовольны 67% немцев, cледует из опроса INSA, опубликованного таблоидом Bild. Сегодня, 5 мая, господин Шольц покинет должность главы правительства, которую он занимал с декабря 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В опросе INSA участвовал 1001 человек.

По данным опроса, 26% респондентов довольны работой Олафа Шольца в качестве канцлера Германии. 7% опрошенных не определились с ответом. При этом результаты деятельности его правящей коалиции (в нее входили Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «Зеленые») негативно оценили 72% участников опроса.

29% опрошенных считают, что Фридрих Мерц, который вскоре, как ожидается, будет избран следующим канцлером, справится лучше своего предшественника. 23% респондентов высказали противоположное мнение.

Сегодня, 5 мая, в Бундесвере состоится традиционный Большой военный парад по случаю ухода в отставку Олафа Шольца спустя три с половиной года. 6 мая он передаст руководство канцелярией новому канцлеру. При этом господин Шольц намерен остаться в парламенте в качестве депутата, избранного в своем округе Потсдама.

После распада правящей коалиции Олафа Шольца и отказе ему в вотуме доверия в ФРГ прошли внеочередные парламентские выборы. По их итогам первое место занял блок ХДС/ХСС, выдвинувший кандидатом в канцлеры Фридриха Мерца. Для избрания канцлером ему необходимо получить абсолютное большинство голосов депутатов парламента (50% плюс 1 голос — так называемое канцлерское большинство).

Лусине Баласян