На Кубани зафиксировали массовый сбой в работе российских операторов связи

В ряде регионов России, включая Краснодарский край, пользователи сообщают о массовых сбоях в работе операторов мобильной связи. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга «сбой.рф», зафиксировавшего более 12 тыс. жалоб за последние сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно поступившей информации, на проблемы пожаловались абоненты «Билайна», МТС, «Мегафона» и Т2. Пользователи заявляют об отсутствии связи и интернета, а также о неполадках в работе мобильных приложений и мессенджеров.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Москвы и Подмосковья. Как отмечается в СМС-рассылке абонентам от РСЧС, ограничения связаны с обеспечением безопасности в период праздничных мероприятий.

Анна Гречко