Reuters: Запад обсуждает передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot

Западные союзники Украины ведут переговоры о поставке ей дополнительных систем ПВО Patriot, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, страны Запада рассчитывают достичь соглашения о поставках до саммита НАТО в июне. США и Греция входят в число потенциальных поставщиков этих систем, уточнил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп говорил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе их встречи в Ватикане 26 апреля вновь просил о поставках оружия. С момента начала российской военной операции Вашингтон предоставил Киеву технику и боеприпасы на $65 млрд. Это почти половина от объема военной помощи, оказанной Украине ее союзниками. The Times писала, что без новых поставок поток американского оружия Украине иссякнет через шесть месяцев, считают аналитики.

О позиции Вашингтона — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».