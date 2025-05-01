Times: без новых поставок от США поток оружия Украине иссякнет через полгода

Источники британского издания The Times считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Украине. Однако, по их словам, господин Трамп не планирует и одобрять новые поставки. Аналитики считают, что, если ситуация не изменится, поток американского оружия Украине иссякнет примерно через шесть месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 155-мм снаряды США перед отправкой в Украину, авиабаза Дувр, штат Делавэр, 29 апреля 2022 года

Фото: Alex Brandon, File / AP 155-мм снаряды США перед отправкой в Украину, авиабаза Дувр, штат Делавэр, 29 апреля 2022 года

Фото: Alex Brandon, File / AP

Газета пишет, что по истечении этого срока Украина окажется «в явно невыгодном положении». В частности, страна может потерять доступ к американским зенитным комплексам Patriot, которые обеспечивают защиту от баллистических ракет, а также к дальнобойным ракетам ATACMS с дальностью до 200 миль (более 320 км).

С момента начала российской военной операции США предоставили Украине технику и боеприпасы на сумму более $65 млрд. Это составляет почти половину от общего объема военной помощи, оказанной Украине ее союзниками. Однако этот запас сокращается, а последний пакет оружия на $1,25 млрд был предоставлен предыдущим президентом США Джо Байденом. Дональд Трамп с момента вступления в должность в конце января пока не одобрил никакой военной помощи Киеву.

Президент США в последние недели неоднократно призывал Россию и Украину заключить мирную сделку. Он назвал «неуместным» их военный конфликт. При этом господин Трамп отказался отвечать на вопрос, прекратят ли Штаты военную помощь Украине, если Москва и Киев не сумеют заключить мирное соглашение.

О позиции США — в публикации «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».