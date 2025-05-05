В Севастополе отменили парад ко Дню Победы

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе проводиться не будет. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Решение согласовано с Министерством обороны и связано с вопросами обеспечения безопасности. При этом, как отметил глава региона, в городе состоится ряд других мероприятий, приуроченных к годовщине. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

В муниципалитетах Севастополя запланированы праздничные концерты и программы, ориентированные на разные возрастные группы, включая детей и молодежь.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре отменили военный парад ко Дню Победы. Прохождение войск состоится только в Новороссийске.

Анна Гречко