В Краснодаре отменили военный парад ко Дню Победы

В Краснодаре не будут проводить торжественное прохождение войск 9 Мая. Праздничный парад состоится только в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Вопрос организации Дня Победы обсуждали в ходе 58-й сессии Законодательного собрания Кубани. Решение об отмене парада в краевой столице принято в соответствии с приказом Минобороны РФ и связано с мерами безопасности.

В Новороссийске по улицам города пройдет колонна военной техники и ретро-автомобилей. Парад в прямом эфире покажет телеканал «Кубань 24» по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут более 200 праздничных мероприятий. События планируют организовать в локальном формате с усиленными мерами безопасности.

Анна Гречко