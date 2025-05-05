Проект благоустройства территории возле стелы в Уфе обойдется в 1 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на разработку проекта благоустройства прилегающей территории стелы «Уфа — город трудовой доблести» с ООО «Деловой плюс», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 1,17 млн руб. Второй участник аукциона, не названный в протоколе, также предлагал исполнить его по начальной цене. Проект необходимо разработать в течение 70 календарных дней. На площадке рядом со стелой должны быть установлены различные арт-объекты: двигатель самолета ЯК-3, нефтекачалка, автомобиль ГАЗ – АА «Полуторка», якорь, рабочие станки, паровоз, а также вагон-ресторан, летнее кафе.

В июле 2020 года Уфа удостоена почетного звания «Город трудовой доблести» указом президента России Владимира Путина. Стела «Уфа — город трудовой доблести» находится на набережной реки Белой на участке, ограниченном Сочинской и Набережной улицами и проспектом Салавата Юлаева, справа от автомобильных мостов при въезде в город. Ее открытие состоялось 3 ноября 2022 года.

ООО «Деловой плюс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Екатеринбурге в августе 2020 года. Компания занимается техосмотром транспортных средств. Владелец — Алексей Стрелов. Выручка в 2024 году составила 4,11 млн руб., чистая прибыль — 776 тыс. руб.

Майя Иванова