Власти Приднестровья допустили открытие участков на выборах в парламент Молдавии

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что на территории непризнанной республики могут открыть избирательные участки к парламентским выборам в Молдавии, которые пройдут 28 сентября. Он также сообщил о риске провокаций в ходе голосования.

Господин Красносельский уточнил, что избирательные участки могут быть открыты, если со стороны Молдавии поступит соответствующий запрос. «Для этого у нас есть специальные механизмы, у нас есть своя центральная избирательная комиссия»,— сказал президент ПМР в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в ходе президентских выборов в Молдавии 2024 года молдавские избиратели в Приднестровье не могли попасть на участки для голосования из-за анонимных звонков о минировании моста через Днестр. Вадим Красносельский считает, что все подобные инциденты нужно «грамотно расследовать и сделать выводы».

Молдавия — парламентская республика, поэтому от распределения сил будет зависеть как внутри-, так и внешнеполитический курс Кишинева. Предыдущие парламентские выборы в республике состоялись 11 июля 2021 года. Срок действия полномочий парламента — четыре года.

В ноябре 2024 года в ходе президентских выборов в Молдавии победу одержала Майя Санду, это ее второй срок подряд.

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Победа племени Майи».