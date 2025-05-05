В Республике Татарстан на одну вакансию акушерки приходится 0,5 резюме. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане наблюдается дефицит акушерок

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Татарстане наблюдается дефицит акушерок

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По стране в среднем на одну вакансию в этой области приходится 0,9 резюме.

Наиболее острая нехватка специалистов отмечается в Республике Коми (0,05 резюме на вакансию), Кировской (0,1), Курской, Архангельской областях и Хабаровском крае (0,2).

При этом нормальным соотношением считается 4–7,9 резюме на вакансию.

В 2025 году в Татарстане открыто около 100 (3%) вакансий для акушерок. Всего же в текущем году в России открыто 3,3 тыс. вакансий для акушерок. Наибольшее количество предложений приходится на Москву (16%), Санкт-Петербург (8%), Московскую область (7%), Новосибирскую область (5%), Краснодарский край (4%), а также Свердловскую, Самарскую области по 3%.

Артём Дергунов