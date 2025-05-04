Главные новости за неделю 28 апреля — 4 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Силами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области 28 апреля было уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами, пострадавших и разрушений нет.

Владимир Путин 28 апреля выступил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце. Президент говорил о вызовах, которые стоят перед Россией. По его словам, они лишь стимулируют страну на принятие решений для долгосрочного развития государства. Речь господина Путина была непродолжительной, а сильных пробок в городе почти не было, хотя из-за его приезда перекрывали Литейный мост. Масштабные заторы в центре Петербурга случились уже ближе к вечеру.

Очное шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте решили провести за один час, однако согласование на его проведение еще не получено. При этом на формирование колоны для шествия полка организаторы отведут два часа. Начало движения запланировано в 14:00 от площади Александра Невского, сообщили в ходе пресс-конференции в ТАСС 28 апреля. Также в Смольном подтвердили, что 9 мая для гостей и жителей города будет дан салют от стен Петропавловской крепости.

В Петербурге за 9 млрд рублей на торги выставлен пятизвездочный отель «Талион Империал», которым владеет ГК «Талион» бизнесмена Александра Ебралидзе. Предыдущий аукцион со стартовой ценой в 10 млрд рублей, проходивший месяцем ранее, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Несмотря на знаковость и расположение отеля, что является несомненным плюсом, объект устарел и требует реновации. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе рабочего совещания с гендиректором АО «Киностудия Ленфильм» Надеждой Андрющенко поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении компании. Госпожа Андрющенко рассказала о существующих юридических и финансовых проблемах акционерного общества, а также о том, что права на показ шедевров из золотой коллекции «Ленфильма» были переданы в частное пользование.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете прошли массовые задержания студентов. Их подозревают в даче взяток преподавателям, сообщили «Ъ-СПб» в ГСУ СК России по Петербургу. По данному факту возбуждено около 30 уголовных дел, их фигурантами являются иностранные студенты, которые выплачивали за успешную сдачу экзаменов от 10 тыс. до 80 тыс. рублей. В самом Педиатрическом университете позднее прокомментировали задержания студентов из-за взяток.

Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити, находящийся с января в петербургском СИЗО, заявил, что готов отправиться на СВО, попутно обвинив высокие чины в своей стране в поддержке Украины. В прошлом он сам состоял в правящей партии, но ушел в оппозицию. Диссидент утверждает, что местные власти «крышуют» кибермошенничество в регионе. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

ООО «Барус», которое связывают со Сбербанком, получило градостроительный план по участку площадью 10,6 га на намыве Васильевского острова. Он находится между Морским пассажирским портом и ЗСД. Сейчас площадка занята стихийным водоемом и диким пляжем. По словам гендиректора ООО «ЦКЭ им. Плетцер» Алины Плетцер, градостроительный план содержит исходные данные для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Планируется, что на намыве построят штаб-квартиру Сбербанка.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 30 апреля единогласно поддержали законопроект о так называемых «наливайках» в первом чтении. Предложения ко второму чтению будут собирать до 14 мая. По мнению парламентариев, от баров и магазинов-баров исходит опасность, так как там собирается соответствующий контингент.

Один из крупнейших ритейлеров России «Магнит» официально объявил на своем сайте о приобретении контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», которая владеет брендом «Азбука вкуса». Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС. На текущий момент «Азбука вкуса» оперирует 171 магазином в Москве, Подмосковье и Петербурге.

В Санкт-Петербургском городском суде прошел процесс по апелляционной жалобе экс-гендиректора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара компании Евгения Ярмоша. В марте 2024 года их признали виновными в мошенничестве и отмывании средств при реконструкции консерватории. Бизнесмены получили по семь и девять лет колонии соответственно. На заседание явился военком, который, к удивлению защитников, сообщил, что господин Ярмош отправляется на СВО. Сам подсудимый подтвердил, что подписал контракт с Минобороны, однако тут же заявил, что передумал. Подробности — в репортаже «Ъ-СПб».

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры к рэперу Noize MC (Иван Алексеев признан Минюстом РФ иноагентом). Надзорный орган просит запретить доступ к треку «Кооператив "Лебединое озеро"». В материалах дела указано, что содержательно-смысловая направленность текста состоит в «формировании негативного отношения к представителям российской власти РФ, к президенту страны и его сторонникам». Также автор использует унизительные и оскорбительные формулировки, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ».

Административное дело об ЛГБТ-пропаганде («международной движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в отношении «Подписных изданий» зарегистрировано мировым судьей судебного участка № 207 Санкт-Петербурга. Книжному магазину вменяют ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Поводом для разбирательств стала продажа «Подписными изданиями» книг о феминизме: «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и других эссе» Сьюзен Зонтаг.