Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Таврическом дворце

Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает из Таврического дворца корреспондент «Ъ-СПб». Речь президента России была непродолжительной, а сильных пробок на удивление петербуржцев в городе почти не было.

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Господин Путин говорил о вызовах, которые стоят перед Россией. По его словам, они лишь стимулируют страну на принятие решений для долгосрочного развития государства. Поздравив сидящих в зале в прошедшим Днем парламентаризма в стране, президент добавил, что законодатели делают многое для достижения государством победы в СВО. Приоритетным направлением для заксобраний и федерального парламента он назвал обеспечение потребностей бойцов, армии и флота.

В частности речь идет о кадровых программах для бывших участников СВО (самая популярная из них — «Время героев».— «Ъ-СПб»). Они, продолжил господин Путин, должны помогать бойцам входить в Госдуму и региональные ЗакСы. Президент поручил присутствующим предлагать идеи для расширения социальной защиты семей участников военных действий кабинету министров и фонду «Защитники Отечества».

Владимир Путин также отметил, что Россия не будет смотреть на «поучения со стороны» и слушать западных спикеров, так как это не отвечает национальным интересам.

Интересно, что выступление президента длилось около 15 минут. Более того, город не настигли массовые перекрытия и пробки, как обычно это бывает в дни приезда российского лидера, хотя Литейный мост все же на время перекрывали. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Карты», в городе пятибалльные пробки.

Полина Пучкова