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Перекрытие Литейного моста собрало пробку в центре Петербурга

Проезд по Литейному мосту в Петербурге был частично перекрыт утром и днем 28 апреля на фоне приезда в город президента РФ Владимира Путина. Из-за этого в районе переправы образовалась пробка.

В данный момент частично «стоят» Литейный проспект, Воскресенская набережная, улица Академика Лебедева и Боткинская улица. Также затор возник на Потемкинской улице, которая проходит вдоль Таврического сада. В целом пробки на дорогах города оцениваются сервисом «Яндекс.Карты» на 5 баллов из 10.

Ранее «Ъ-СПб» писал о выступлении Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце.

Дарья Астанина

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