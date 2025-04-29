Педиатрический университет прокомментировал задержания студентов из-за взяток

Порядка 30 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета задержали по подозрению в даче взяток сотрудникам вуза. В учебном заведении «Ъ-СПб» прокомментировали ход расследования уголовного дела.

Незаконные действия пресекаются при поддержке администрации и не являются системными, к тому же не влияют на ход работы, заверили в университете. За коррупционные действия уже понесла наказание доцент кафедры анатомии.

«Безусловно, администрация вуза и ректорат в курсе ситуации и способствуют следственным органам в решении всех задач, так как заинтересованы в полном очищении своих рядов от недобросовестных людей»,— заявили в вузе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по версии следствия, иностранные студенты платили от 10 тыс. рублей до 80 тыс. рублей за успешную сдачу экзаменов.

Татьяна Титаева