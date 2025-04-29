Бастрыкин поручил починенным разобраться с проблемами «Ленфильма»

Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе рабочего совещания с гендиректором АО «Киностудия Ленфильм» Надеждой Андрющенко поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении компании, сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Андрющенко рассказала о существующих юридических и финансовых проблемах акционерного общества, а также о том, что права на показ шедевров из золотой коллекции «Ленфильма» были переданы в частное пользование. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о результатах проверок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ООО «Компания Радмир» о признании банкротом АО «Киностудия Ленфильм». Организация из Ростова-на-Дону требовала взыскать задолженность с петербургской фирмы в размере 6,1 млн рублей.

Андрей Маркелов