«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге в этом году хотят провести за час

Очное шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте решили провести за один час, однако согласование на его проведение еще не получено. При этом на формирование колоны для шествия полка организаторы отведут два часа. Начало движения запланировано в 14:00 с площади Александра Невского, оно будет сопровождаться волонтерами и силовыми подразделениями, стало известно в ходе пресс-конференции в ТАСС 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Бессмертный полк» в этом году по всей России проходит по-разному — это и офлайн, и онлайн-режимы. Для разрешения на проведение акции был сделан запрос. По словам руководителя регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Кирилла Смирнова, заявление «в установленном порядке подано, ждем решения по его рассмотрению».

Помимо этого, автопробег «Бессмертного полка» пройдет 4 мая. Планируется, что его маршрут пройдет от Стеллы Победы на Московском проспекте до Стрелки Васильевского острова, отметили организаторы.

Также в Смольном подтвердили, что для гостей и жителей города будет дан салют в честь праздника Великой Победы от стен Петропавловской крепости.

Ранее «Ъ-СПб» уже писал, что в этом году администрация города планировала вновь запустить салют в честь праздника 9 Мая.

Валерия Мальцева