обновлено 09:49
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 2-х сбитых в регионе БПЛА
Силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ленинградской области было уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам господина Дрозденко, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами, пострадавших и разрушений нет. Губернатор также поблагодарил военных за слаженную работу.
UPD: Как позже сообщили в Минобороны, два беспилотника над территорией Ленинградской и два БПЛА — над территорией Новгородской области — были уничтожены средствами ПВО в период с 07:30 до 08:30 мск.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два беспилотника сбили в небе над Ленобластью утром 8 марта.