Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 2-х сбитых в регионе БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ленинградской области было уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами, пострадавших и разрушений нет. Губернатор также поблагодарил военных за слаженную работу.

UPD: Как позже сообщили в Минобороны, два беспилотника над территорией Ленинградской и два БПЛА — над территорией Новгородской области — были уничтожены средствами ПВО в период с 07:30 до 08:30 мск.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два беспилотника сбили в небе над Ленобластью утром 8 марта.

Дарья Астанина