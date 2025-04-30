Петербургский ЗакС поддержал законопроект об ограничении работы «наливаек»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 30 апреля единогласно поддержали законопроект о так называемых «наливайках» в первом чтении. Предложения ко второму чтению будут собирать до 14 мая. По мнению парламентариев, от баров и магазинов-баров исходит опасность, так как там собирается соответствующий контингент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Текст законопроекта предполагает запретит продажи спиртного с десяти часов вечера до одиннадцати утра в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Торговать алкоголем смогут рестораны и бары, у которых есть зал площадью не менее 50 кв. м., отдельный вход с фасада дома, два туалета, кухня и не менее пяти человек в штате.

Инициатива, предложенная депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком, обсуждалась почти год. Во встречах принимали участие представители бизнеса и силовых ведомств, чиновники и депутаты. Под критерии будущего законопроекта могут попасть порядка 3,6 тыс. заведений, которые имеют соответствующую лицензию.

Подробнее о подготовке законопроекта о «наливайках» и новых требованиях — в материале «Ъ-СПб» «Для бара размер имеет значение».

Андрей Маркелов