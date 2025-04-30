Прокуратура через суд намерена добиться запрета песни рэпера-иноагента Noize MC

Приморский районный суд Санкт-Петербург зарегистрировал иск прокуратуры к рэперу Noize MC (Иван Алексеев признан Минюстом РФ иноагентом). Надзорный орган просит запретить доступ к треку «Кооператив "Лебединое озеро"», сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный Минюстом РФ иностранным агентом рэпер Noize MC (Алексеев Иван)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Признанный Минюстом РФ иностранным агентом рэпер Noize MC (Алексеев Иван)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что специалист в ходе прослушивания песни установил, что содержательно-смысловая направленность текста состоит в формировании негативного отношения к представителям российской власти РФ, к президенту страны и его сторонникам. Помимо этого, автор использует унизительные и оскорбительные формулировки, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». В песне также усмотрели дискредитацию органов власти и российской армии в непрямой форме.

Прокуратура просит запретить доступ к треку по двум ссылкам в Сети. Материалы дела переданы судье.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге признал экстремистскими песни, оскорбляющие полицейских.

Татьяна Титаева