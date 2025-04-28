Петербург встал в семибалльные пробки вечером 28 апреля

Вечером 28 апреля центр Петербурга «побагровел» от пробок. В этот день город посетил президент России Владимир Путин, глава государства выступил на Совете законодателей в Таврическом дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты»

По данным сервиса «Яндекс.Карты», «стоит» Биржевой мост в сторону Васильевского острова, Дворцовый проезд, также в пробках в этот вечер Невский проспект. Особенно сложная дорожная ситуация 28 апреля в районе Таврического дворца — практически все улицы в сторону Литейного моста окрашены в бордовый цвет. Сервис оценивает заторы на дорогах города на 7 баллов из 10.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о выступлении президента на Совете законодателей в Петербурге.

Дарья Астанина