СК задержал не менее 10 студентов Педиатрического университета по делу о взятках

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете проходят массовые задержания студентов. Их подозревают в даче взяток преподавателям, сообщили «Ъ-СПб» в ГСУ СК России по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, по данному факту уже возбуждено около 30 уголовных дел, их фигурантами являются иностранные студенты, которые выплачивали за успешную сдачу экзаменов от 10 тыс. до 80 тыс. рублей.

В ведомстве подтвердили задержание не менее 10 учащихся, которых в ближайшее время доставят в СК.

В свою очередь, в администрации вуза заявили, что оказывают содействие правоохранителям.

Андрей Цедрик